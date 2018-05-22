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الثلاثاء، 22 مايو 2018 04:58 م
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انقاذ 400 مهاجر فى صحراء النيجر قرب الجزائر

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:44 م
انقاذ 400 مهاجر فى صحراء النيجر قرب الجزائر مهاجرين - أرشيفية
نيامى (أ ف ب)
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 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، انقاذ قرابة 400 مهاجر أفريقى الأسبوع الماضى فى صحراء النيجر قرب الجزائر حيث كان لديهم "القليل من المياه".

وأفاد مكتب المنظمة فى النيجر على موقع فيسبوك "تم العثور على 386 شخصا من رعايا دول أخرى تقطعت بهم السبل فى صحراء النيجر مع قليل من المياه ودون طعام أو أوراق ثبوتية".

وأضافت المنظمة أن هؤلاء تمت إغاثتهم من خلال بعثة مختصة فى "البحث عن المهاجرين وانقاذهم" قطعت مسافة 213 كلم عبر الصحراء بين مدينة التعدين أرليت وبلدة السمكة قرب الحدود الجزائرية.

وتابع المصدر الذى لم يكشف عن جنسيات المهاجرين أن "جميع" الناجين يتم إيواؤهم حالياً فى أحد مراكز الترانزيت فى أرليت "فى انتظار مغادرتهم إلى بلدانهم الاصلية".

وفى مطلع مايو، أعلنت المنظمة أنها أعادت من الجزائر إلى أغاديز، المدينة الرئيسية فى شمال النيجر، نحو 1500 مهاجر من الكاميرون ومإلى وغينيا وجنسيات افريقية أخرى.

وهؤلاء من المهاجرين لأسباب اقتصادية طردتهم الشرطة الجزائرية من الحدود، أو كانوا يعملون فى الجزائر وتعرضوا للطرد، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ بداية العام الحالى، قامت المنظمة الدولية للهجرة ب "18 عملية إنقاذ" مماثلة على الحدود الجزائرية وأعادت ما لايقل عن ثلاثة الاف شخص.

 


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