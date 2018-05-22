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الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:38 م
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اندلاع اشتباكات عنيفة فى شرق ليبيا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:01 م
اندلاع اشتباكات عنيفة فى شرق ليبيا قوات الجيش الليبى
رويترز
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خاضت قوات موالية للقائد العسكرى الليبى خليفة حفتر اشتباكات عنيفة حول مدينة درنة اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى وقع فيه انفجار سيارة ملغومة كما خُطف جندى من نقطة تفتيش فى منطقة أخرى بشرق ليبيا.

وقال ميلاد الزاوى المتحدث باسم القوات الخاصة فى الجيش الوطنى الليبى الذى يقوده حفتر إن القتال الذى اندلع جنوب غربى درنة كان أعنف قتال منذ أن صعد الجيش الوطنى الليبى حملته للسيطرة على درنة.

وأضاف أن قائدا قُتل كما أصيب جنديان.

ويطوق الجيش الوطنى الليبى درنة ويشن غارات جوية عليها بين الحين والآخر. ويحاول تعزيز قبضته فى شرق ليبيا بعد سيطرته على بنغازى العام الماضي.

وأعلن حفتر أنه سيحرر المدينة فى بداية هذا الشهر.


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