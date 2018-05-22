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القوات الأمنية العراقية تعتقل مسئول الإعدامات فى تنظيم داعش بالحوبجة

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:01 ص
القوات الأمنية العراقية تعتقل مسئول الإعدامات فى تنظيم داعش بالحوبجة تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية اعتقلت ما يسمى بـ"مسؤول الإعدامات" لدى تنظيم داعش الإرهابى فى قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن القوات الأمنية اعتقلت مسؤول الإعدامات لدى عصابات (داعش) الإرهابية المدعو أبو وهاب العراقى خلال عملية نوعية قامت بها القوات الأمنية ليلا، وأسفرت عن اعتقاله بجانب أربعة من مرافقيه كانوا متواجدين فى أحد المنازل بمنطقة الزاب بقضاء الحويجة".

وأوضح المصدر أن الإرهابى أبو وهاب متورط فى العديد من جرائم القتل والاختطاف فى قضاء الحويجة، حيث عثرت معه على خرائط وخطط للأهداف التى تريد تلك العصابات مهاجمتها.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم (داعش).

 

 


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