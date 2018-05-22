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الرئيس الفلسطينى يواصل العلاج من التهاب رئوى لليوم الثالث فى المستشفى

الثلاثاء، 22 مايو 2018 12:15 م
الرئيس الفلسطينى يواصل العلاج من التهاب رئوى لليوم الثالث فى المستشفى محمود عباس
(أ ف ب)
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بقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس قيد العلاج من التهاب رئوى لليوم الثالث فى المستشفى بمدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة، فيما قال متحدث باسم المستشفى الثلاثاء أنه لم يحدد وقت لمغادرته.

وقال المتحدث باسم المستشفى الاستشارى العربى لوكالة فرانس برس أن "صحة الرئيس فى تطور ويبلى حسنا، لكنه لا زال بحاجة الى الاهتمام"، وأضاف "حتى الآن لا يوجد معلومات عن الموعد المحدد لمغادرته المستشفى".

ونشرت ليلة الاثنين صورا ومقاطع فيديو للرئيس عباس ( 83 عاما) وهو يتجول فى المستشفى الاستشارى، وصورة وهو يقرأ صحيفة وإلى جانبه ولداه طارق وياسر، سعياً إلى نفى الاشاعات التى انتشرت خلال اليومين الماضيين عن صحته.

وكان عضو الكنيست العربى احمد الطيبى أعلن الاثنين عبر تغريدة على تويتر، بعد ان زار عباس فى المستشفى أنه يعانى من التهاب رئوى ويعالج بالمضادات الحيوية. وأوضح الطيبى، وهو طبيب، أن عباس "قد يحتاج الى أيام أخرى فى المستشفى" ،دخل عباس المستشفى الأحد الماضى وهو يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة وألم فى الصدر،

وأعلن الأطباء انه دخل المستشفى للإطمئنان على "عملية صغيرة " فى الأذن أجراها الأسبوع الماضى، فى شهرالماضى، أجرى الرئيس الفلسطينى فحوصات طبية فى الولايات المتحدة كانت نتائجها جيدة.

 


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