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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستكون مستعدة للقمة المقررة مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:58 م
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستكون مستعدة للقمة المقررة مع كوريا الشمالية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء إن محادثات بلاده مع كوريا الجنوبية كانت بنّاءة وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مستعدة بشكل كامل للقمة المقررة الشهر القادم مع كوريا الشمالية.

وأضاف بومبيو أن واشنطن "ملتزمة بنزع السلاح النووى وإيجاد ظروف لا يستطيع بعدها نظام كوريا الشمالية تهديد العالم". 


وحول العلاقات الأمريكية الإيرانية، قال بومبيو إن الإدارة الأمريكية طالبت إيران بوقف إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية و"إنه ليس من الخيال أن تتوقع إقدام إيران على قرار بوقف إطلاق الصواريخ على بلد آخر" وتهديد المواطنين الأمريكيين، وإنه ليس كذلك من غير العادى مطالبة إيران بوقف مشاركتها فى الإرهاب.


وأوضح بومبيو أن بلاده ستقدم نفس المطالب لأية دولة فى الشرق الأوسط "ترغب فى امتلاك سلاح نووي"، موضحا أن بلاده ستعمل على إيقاف ذلك.


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