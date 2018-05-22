الجيش التونسى يقتل إرهابيا بمنطقة "أولاد موسى" غرب البلاد

تونس (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش التونسى من القضاء على أحد الإرهابيين خلال اشتباكها مع مجموعة إرهابية بمنطقة اولاد موسى بسفح جبل السلوم بمحافظة القصرين غربى البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية -فى بيان لها اليوم - أنّه إثر تركيز الوحدات العسكرية لنقاط مراقبة وكمائن بمنطقة "أولاد موسى" بسفح جبل السلوم لرصد التحركات المشبوهة والتصدى للعناصر الإرهابية التى تنوى النزول من الجبل للتزود بالمؤونة مساء امس الاثنين، اشتبكت إحدى التشكيلات العسكرية مع مجموعة إرهابية كانت بصدد التنقل داخل إحدى الأودية باتجاه عمق الجبل المذكور.

وأشار البيان إلى أنه تبين أن الإرهابى الذى تمكنت التشكيلة العسكرية من القضاء عليه هو حمدى بن محمد الطاهر الطرابلسي، والتحق بمجموعة جند الخلافة الإرهابية منذ عام 2015.

وأضافت الوزارة أن تشكيلات عسكرية مدعومة بمروحيات مسلحة تواصل تمشيط المنطقة وتقفى آثار الدماء لتعقب باقى المجموعة الإرهابية خاصة المصابة منها إثر اشتباكات ليلة أمس وفرارهم إلى عمق الجبل.