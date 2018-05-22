التحالف العربى: الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان

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أعلن التحالف العربى المشترك لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثى الانقلابية تحتجز مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين، كما أنها تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية فى جبهات القتال.

وقال العقيد الركن تركى المالكى، الناطق الرسمى باسم التحالف -فى مؤتمر صحفى نقلته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - إنه تم افتتاح مركز للمساعدات تابع لمركز الملك سلمان فى جزيرة (سقطرى) جنوبى اليمن، كما تم تأمين عدد من القرى فى محافظة صعدة ورفع العلم اليمنى عليها، مؤكدا أن قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى حققت إنجازات ميدانية على جميع الجبهات.

وأشار المالكى إلى أن الوضع آمن على الحدود السعودية اليمنية، وأن الروح المعنوية لمقاتلى الميليشيات انهارت.