video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 15 شخصا فى اشتباكات بمعسكر للنازحين فى وسط دارفور بالسودان

الثلاثاء، 22 مايو 2018 01:00 ص
إصابة 15 شخصا فى اشتباكات بمعسكر للنازحين فى وسط دارفور بالسودان عناصر من الجيش السودانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب 15 شخصاً بجروح متفاوتة ، بينهم 5 نظاميين ، الإثنين ، فى اشتباكات بين مواطنين وأجهزة أمنية فى معسكر للنازحين بمدينة زالنجى عاصمة ولاية وسط دارفور غربى السودان.

وكشف معتمد محلية زالنجى العقيد خالد بلال أحمد ، فى بيان ، عن وقوع اشتباكات بمعسكر (خمسة دقائق) فى زالنجى ، إثر احتجاج نازحين بسبب احتكاك نشب بينهم وأفراد من قوات الدعم السريع كانوا فى طريقهم إلى مدينة الجنينة.

وأوضح المعتمد أن النازحين تظاهروا أمام مبنى حكومة الولاية ، مطالبين بمحاسبة المتسببين فى إطلاق النار ، وإتهم من أسماهم أصحاب الأجندة باستغلال الحادث لإثارة الفوضى فى المدينة.

وأشار إلى وقوع مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية تسببت فى إصابة 5 من النظاميين و 9 من المواطنين بجروح ، وتم نقلهم إلى مستشفيى الجنينة وزالنجي.

وقال إن لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا طارئا وجهت خلاله بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأحداث والتحوط لمنع وقوع أحداث مشابهة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونيسف ترحب بإطلاق سراح 210 أطفال مجندين فى جنوب السودان

إصابة 15 شخصا

اشتباكات

معسكر للنازحين

دارفور

السودان




لا تفوتك
السيسى يصدق على تعديلات قانون الزراعة لحماية المحاصيل وترشيد الرى

السيسى يصدق على تعديلات قانون الزراعة لحماية المحاصيل وترشيد الرى

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق

تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق

ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ

ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ

الإسماعيلى يرفض طلبات حسام البدرى.. اقرأ التفاصيل

الإسماعيلى يرفض طلبات حسام البدرى.. اقرأ التفاصيل

محمد صلاح وراء تغيير عقود اللاعبين فى الدورى المصرى

محمد صلاح وراء تغيير عقود اللاعبين فى الدورى المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة