إصابة 15 شخصا فى اشتباكات بمعسكر للنازحين فى وسط دارفور بالسودان

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أصيب 15 شخصاً بجروح متفاوتة ، بينهم 5 نظاميين ، الإثنين ، فى اشتباكات بين مواطنين وأجهزة أمنية فى معسكر للنازحين بمدينة زالنجى عاصمة ولاية وسط دارفور غربى السودان.

وكشف معتمد محلية زالنجى العقيد خالد بلال أحمد ، فى بيان ، عن وقوع اشتباكات بمعسكر (خمسة دقائق) فى زالنجى ، إثر احتجاج نازحين بسبب احتكاك نشب بينهم وأفراد من قوات الدعم السريع كانوا فى طريقهم إلى مدينة الجنينة.

وأوضح المعتمد أن النازحين تظاهروا أمام مبنى حكومة الولاية ، مطالبين بمحاسبة المتسببين فى إطلاق النار ، وإتهم من أسماهم أصحاب الأجندة باستغلال الحادث لإثارة الفوضى فى المدينة.

وأشار إلى وقوع مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية تسببت فى إصابة 5 من النظاميين و 9 من المواطنين بجروح ، وتم نقلهم إلى مستشفيى الجنينة وزالنجي.

وقال إن لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا طارئا وجهت خلاله بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأحداث والتحوط لمنع وقوع أحداث مشابهة.