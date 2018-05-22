إصابة 15 شخصا فى اشتباكات بمعسكر للنازحين فى وسط دارفور بالسودان

إصابة 15 شخصا فى اشتباكات بمعسكر للنازحين فى وسط دارفور بالسودانالثلاثاء، 22 مايو 2018 01:00 ص
أصيب 15 شخصاً بجروح متفاوتة ، بينهم 5 نظاميين ، الإثنين ، فى اشتباكات بين مواطنين وأجهزة أمنية فى معسكر للنازحين بمدينة زالنجى عاصمة ولاية وسط دارفور غربى السودان.
وكشف معتمد محلية زالنجى العقيد خالد بلال أحمد ، فى بيان ، عن وقوع اشتباكات بمعسكر (خمسة دقائق) فى زالنجى ، إثر احتجاج نازحين بسبب احتكاك نشب بينهم وأفراد من قوات الدعم السريع كانوا فى طريقهم إلى مدينة الجنينة.
وأوضح المعتمد أن النازحين تظاهروا أمام مبنى حكومة الولاية ، مطالبين بمحاسبة المتسببين فى إطلاق النار ، وإتهم من أسماهم أصحاب الأجندة باستغلال الحادث لإثارة الفوضى فى المدينة.
وأشار إلى وقوع مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية تسببت فى إصابة 5 من النظاميين و 9 من المواطنين بجروح ، وتم نقلهم إلى مستشفيى الجنينة وزالنجي.
وقال إن لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا طارئا وجهت خلاله بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأحداث والتحوط لمنع وقوع أحداث مشابهة.
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