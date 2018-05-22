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ألمانيا تعترف بانضمام أكثر من 1000 من مواطنيها إلى "داعش" بسوريا والعراق

الثلاثاء، 22 مايو 2018 04:29 م
ألمانيا تعترف بانضمام أكثر من 1000 من مواطنيها إلى "داعش" بسوريا والعراق داعش
كتب: أحمد علوى
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كشفت الحكومة الالمانية عن أن أكثر من ألف شخص غادروا ألمانيا إلى  سوريا والعراق فى الأعوام الأخيرة للالتحاق بصفوف ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابى.

جاء ذلك فى تقرير للحكومة موجه للبرلمان (بوندستاج) استندت فيه إلى معلومات استخباراتية وأكدت ان نصف هؤلاء الاشخاص يحلمون الجنسية الألمانية.

وبحسب التقرير، فإن عشرات المقاتلين الذين سافروا من ألمانيا إلى مناطق بسوريا والعراق يقبعون فى سجون البلدين وفى سجون تركيا وان الكثير منهم عادوا إلى ألمانيا فى العامين الماضيين من بينهم نساء وأطفال.

كانت السلطات الألمانية، شددت منذ بداية عام 2015 إجراءات مراقبة المتهمين بالإرهاب على أراضيها وفرضت مزيدا من القيود على مغادرتهم ألمانيا إلى  مناطق النزاع فى الشرق الأوسط.

وأقرت فى مارس الماضى تجريد الإرهابيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة من جنسيتهم الألمانية، الأمر الذى يعنى تسهيل تسفيرهم إلى  البلدان التى ينحدرون منها.

 


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