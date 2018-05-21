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وزير الخارجية الفلسطينى يسلم المدعية العامة للجنائية الدولية غدا ملف الاستيطان

الإثنين، 21 مايو 2018 03:41 م
وزير الخارجية الفلسطينى يسلم المدعية العامة للجنائية الدولية غدا ملف الاستيطان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
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قالت اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية: إن دولة فلسطين قامت بالتوقيع على إحالة الحالة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بحيث تغطى الجرائم الإسرائيلية فى الماضى والحاضر والمستقبل والتى تتعلق بالنظام الاستيطانى غير الشرعى فى الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.

وأضافت اللجنة - فى بيان لها اليوم الاثنين - انه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم غد الثلاثاء لتسليمها إحالة الحالة فى فلسطين وليطالب المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق فى الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة ، فإن دولة فلسطين تمارس حقها كدولة طرف فى المحكمة الجنائية الدولية وتحيل إلى مكتب المدعية العامة الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ؛ لغاية الإسراع فى فتح التحقيق الجنائى بتلك الجرائم على طريق مساءلة مجرمى الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة.

 


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