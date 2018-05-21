منظمة التعاون الإسلامى تدين نقل سفارة باراجواى للقدس

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى، قرار جمهورية باراجواى نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وقالت إن هذا الإجراء غير القانونى يشكل عملاً استفزازيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولى ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد أن هذا الإجراء وإن صنع أمراً واقعاً فإنه لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية ، مطالباً مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته، مشيراً إلى أن القمة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة فى اسطنبول يوم 18 مايو 2018، قررت اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة تجاه الدول التى تعمد إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.