منظمة التعاون الإسلامى تدين نقل سفارة باراجواى للقدس

منظمة التعاون الإسلامى تدين نقل سفارة باراجواى للقدسالإثنين، 21 مايو 2018 04:54 م
أمين عام منظمة التعاون الإسلامى
إضافة تعليق
أدانت منظمة التعاون الإسلامى، قرار جمهورية باراجواى نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وقالت إن هذا الإجراء غير القانونى يشكل عملاً استفزازيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولى ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد أن هذا الإجراء وإن صنع أمراً واقعاً فإنه لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية ، مطالباً مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته، مشيراً إلى أن القمة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة فى اسطنبول يوم 18 مايو 2018، قررت اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة تجاه الدول التى تعمد إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.
إضافة تعليق
"امتحانات الثانوية العامة × أرقام"..تنطلق 3 يونيو .. 266 ألف طالب بالشعبة الأدبية و114 ألفًا بـ"العلمية".. 60 طالبًا يؤدون الاختبارات فى السجون و40 آخرين فى المستشفيات.. والتعليم: حظر الامتحانات فى أقسام الشرطة
المداحون "5" ..المبتهل عبدالرحيم دويدار: معظم المبتهلين "لا يحفظون القرآن".. السوريون تركوا فنهم ويريدون خطف الفن المصرى.. وسأقاضى كل من يسرق قصائدى وألحانى..طموحى لم يتوقف عند حد معين والمبتهل فنان بطبيعته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة