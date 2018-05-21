محمد بن زايد يتكفل بمصاريف علاج مواطن إماراتى مصاب بالسرطان

محمد بن زايد يتكفل بمصاريف علاج مواطن إماراتى مصاب بالسرطانالإثنين، 21 مايو 2018 03:48 م
ولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
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فى استجابة سريعة لمناشدة مواطن إماراتى حول ارتفاع تكاليف العلاج لشقيقه المصاب بمرض السرطان فى بانكوك، تكفل ديوان ولى عهد أبو ظبى بكافة تكاليف العلاج للمواطن الإماراتى الذى عرض قصته وناشد شيوخ الإمارات لمساعدته.
وأكد المواطن الإماراتى فى مقطع فيديو مصور، أنه بعد نشر الفيديو بساعتين تجاوب مع طلبه المجتمع الإماراتى وعدد من المسئولين، موضحا أن ديوان ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد تكفل بكافة تكاليف العلاج.
ويحرص الشيخ محمد بن زايد على التواصل مع المواطنين الإماراتيين والعمل على حل مشكلاتهم، وهو يترك أثرا إيجابيا فى نفوس الإماراتيين بسبب قرب القيادة الإماراتية من المواطنين والعمل بشكل سريع لحل مشكلاتهم.
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