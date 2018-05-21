قرقاش: مؤسف أن يقارن بعض مسئولى الحكومة اليمنية الدور الإماراتى بالإيرانى

كتبت مريم بدر الدين

عبر الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، عن استياءه من مقارنة بعض مسئولى الحكومة اليمنية الدور الإماراتى بالإيرانى، واصفا ما يحدث بأنه "مؤسف."

وأضاف قرقاش فى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فقدان هؤلاء البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربى، هزيمة التمرد الحوثى وعودة الدولة والشروع فى التنمية."



