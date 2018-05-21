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قاضى قضاة فلسطين: محاولات الاحتلال لفرض شرعية زائفة فى القدس ستبوء بالفشل

الإثنين، 21 مايو 2018 04:03 م
قاضى قضاة فلسطين: محاولات الاحتلال لفرض شرعية زائفة فى القدس ستبوء بالفشل محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين
رام الله (أ ش أ)
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أكد محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية أن مدينة القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلى لفرض شرعية زائفة ومزعومة فى المدينة ستبوء بالفشل.

وقال الهباش - فى تصريح اليوم الاثنين، تعليقا على قيام دولة باراجواى بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، "إن كل دولة تنقل سفارتها إلى القدس ترتكب جريمة بحق القانون الدولى وتشارك فى العدوان على الحقوق الفلسطينية الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن هذه الدول قد وصت نفسها بالعار، وسيذكرها التاريخ أنها دول معتدية ومجرمة بحق الشعب الفلسطينى".

وطالب هذه الدول بأن تراجع نفسها وتتراجع عن هذه الخطوات، وأن تعتذر أيضا عن الجريمة التى ترتكبها بحق شعب أعزل يناضل للتخلص من نيران الاحتلال ويسعى لنيل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات ضد الدول التى تقوم بهذه الجريمة، وستطالب المجتمع الدولى بمعاقبة الذين ينتهكون حرمة القرارات الدولية ويخرجون عن الإجماع الدولى، الذى أكد مرارا أن القدس مدينة فلسطينية عربية.


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