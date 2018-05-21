خادم الحرمين الشريفين وولى العهد يهنئان رئيس اليمن بمناسبة العيد الوطنى

كتبت ــ إيمان حنا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة باليمن.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اليمنى، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار .

ومن جهة أخرى، هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطنى لليمن، من خلال برقية بعث بها ولى العهد تحمل مشاعر الود والاحترام المتبادل.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.