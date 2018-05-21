العراق: إلغاء نتائج الانتخابات بـ103 مراكز انتخابية فى الأنبار وبغداد وأربيل

العراق: إلغاء نتائج الانتخابات بـ103 مراكز انتخابية فى الأنبار وبغداد وأربيلالإثنين، 21 مايو 2018 01:39 م
انتخابات العراق - صورة أرشيفية
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ألغت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، نتائج 103 مراكز انتخابية بالانتخابات النيابية فى الأنبار ونينوى وبغداد وأربيل وصلاح الدين، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية.
وكانت قد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، تشكيل فرق خاصة لفحص الشكاوى حول مزاعم التزوير بالانتخابات البرلمانية فى الداخل والخارج .
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