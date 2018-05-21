العبادى يهنئ الشعب العراقى لاستضافة بطولة غرب آسيا

بغداد أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الأحد، عزم الحكومة على توفير جميع المستلزمات لانجاح بطولة غرب آسيا.

وقال مكتب العبادى فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى يتقدم بالتهنئة للشعب العراقى باستضافة العراق لبطولة غرب آسيا 2018 للمنتخبات الوطنية فى البصرة، لافتا إلى أن الحكومة العراقية عازمة على توفير جميع المستلزمات لإنجاح البطولة، إضافة إلى تجهيز واستكمال كافة الملاعب المستضيفة للبطولة والأماكن المحيطة بها.

وأضاف البيان أن العبادى يشيد بجهود الوفد العراقى الذى مثله اتحاد الكرة فى اجتماع اتحاد دول غرب آسيا لنجاحهم فى تقديم ملف استضافة البصرة للبطولة، والذى يعد الحدث الأول من نوعه منذ سنوات، مشيرا إلى أن هذه الانجازات وعودة العراق القوية جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة التى قدمها أبناؤه ونجاح الحكومة فى خططها لتوفير الأمن.

كان الاتحاد العراقى لكرة القدم، قد أعلن فى وقت سابق اليوم ، أن اتحاد غرب آسيا اختار مدينة البصرة لاستضافة بطولة غرب آسيا نهاية العام الجاري.