السفير اليمنى يبعث برقية تهنئة للرئيس هادى بمناسبة العيد الوطنى

إيمان حنا

بعث الدكتور محمد مارم السفير اليمنى فى القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبد ربه منصور رئيس اليمن، بمناسبة العيد الوطنى الثامن والعشرين للجمهورية اليمنية، وتضمنت البرقية التأكيد على وحدة الصف اليمنى خلف القيادة السياسية العليا للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، فى مواجهة الاعتداءات المتوالية والمستمرة للميليشيات الحوثية، التى تقف ضد الشعب اليمنى وتهدد استقراره .

أضاف السفير اليمنى فى برقيته، أن الجيش الوطنى اليمنى مسنودا بتحالف دعم الشرعية ، يحقق هذه الأيام انتصارات عظيمة وباتجاه السيطرة بشكل كامل على الأراضى اليمنية، ففى جبهات صعدة والحديدة وحجة نرى تقدما كبيرا وخسائر جمة للعدو الحوثى الذى يفقد كثيرين من صفوفه وجنوده يوميا".

كما أشاد الدكتور مارم بالجهود التى تبذلها الشرعية مدعومة بقوى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لترسيخ الاستقرار بالمناطق المحررة وتحقيق مزيدا من التقدم على المناطق غير المحررة .