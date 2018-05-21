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الجيش اليمنى ينزع عشرات الألغام بجبهة جرداد جنوب غرب تعز

الإثنين، 21 مايو 2018 02:27 م
الجيش اليمنى ينزع عشرات الألغام بجبهة جرداد جنوب غرب تعز قوات الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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تمكن الجيش الوطنى اليمنى من نزع عدد من الألغام التى زرعتها المليشيات الإنقلابية الحوثية جنوب غرب تعز.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر عسكرى قوله :" إن الفرق الهندسية فى اللواء الرابع مشاه جبلى تمكنت من نزع عشرات الألغام فى جبل الضعيف وقرن غراب بجبهة جرداد جنوب غرب تعز".

وأضاف المصدر العسكرى: "أنه أثناء عملية تحرير المنطقة كانت الفرق الهندسية تعمل على نزع الألغام وتمكنت من نزع عشرات الألغام التى زرعتها المليشيات الحوثية لتعيق تقدم الجيش الوطنى".

كما تواصل الفرق الهندسية بالجيش الوطنى اليمنى عملية نزع الألغام التى زرعتها المليشيات الإنقلابية الحوثية فى مختلف الجبهات ، حيث تمكنت من نزع أكثر من 300 ألف لغم خلال الفترة السابقة فى جبهات متعددة فيما زرعت المليشيا مئات الآلاف من الألغام لتعيق تقدم الجيش الوطنى إلا أنها باءت بالفشل.

فى سياق متصل، أفاد مصدر بالجيش اليمنى، اليوم بأن قوات الجيش وبدعم من قوات التحالف نجحت فى استعادة منطقة الظهرة

وجبل القاهرة الاستراتيجى وعقبة برم فى محافظة الجوف، التى كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية منذ بدء الأزمة اليمنية، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش فى الأسبوعين الماضيين

وذكر قائد اللواء أول حرس حدود فى جبهة الجوف العميد هيكل حنتف أن الجيش الوطنى تمكن من فى الهجوم على الميليشات، بعد تكتيك عسكرى من قيادة التحالف وبدعم من مقاتلاته التى دمرت 8 مركبات عسكرية ومخزن أسلحة، وبمشاركة المدفعيات ومروحيات الأباتشى فى قصف معاقل الحوثيين، خاصة فى عقبة برم، التى تعتبر مفصل وخط إمداد الحوثيين

 


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