الجيش الروسى: إسقط طائرة مجهولة بدون طيار بمحيط قاعدة حميميم فى سوريا

رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الدفاع قولها اليوم الاثنين، إن الجيش الروسى أسقط طائرة مجهولة بدون طيار بعد اقترابها من قاعدته الجوية فى حميميم بسوريا.

وأضافت "لم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ولا أضرار مادية. العمل يسير بشكل طبيعى فى القاعدة الجوية الروسية فى حميميم".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا إن انفجارات سمعت قرب القاعدة ويبدو أنها ناجمة عن تصدى الدفاعات الجوية الروسية لهجوم.