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الجيش الروسى: إسقط طائرة مجهولة بدون طيار بمحيط قاعدة حميميم فى سوريا

الإثنين، 21 مايو 2018 10:22 م
الجيش الروسى: إسقط طائرة مجهولة بدون طيار بمحيط قاعدة حميميم فى سوريا تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الدفاع قولها اليوم الاثنين، إن الجيش الروسى أسقط طائرة مجهولة بدون طيار بعد اقترابها من قاعدته الجوية فى حميميم بسوريا.

وأضافت "لم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ولا أضرار مادية. العمل يسير بشكل طبيعى فى القاعدة الجوية الروسية فى حميميم".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا إن انفجارات سمعت قرب القاعدة ويبدو أنها ناجمة عن تصدى الدفاعات الجوية الروسية لهجوم.

 


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