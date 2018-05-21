الجيش الروسى: إسقط طائرة مجهولة بدون طيار بمحيط قاعدة حميميم فى سوريا

الجيش الروسى: إسقط طائرة مجهولة بدون طيار بمحيط قاعدة حميميم فى سورياالإثنين، 21 مايو 2018 10:22 م
تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الدفاع قولها اليوم الاثنين، إن الجيش الروسى أسقط طائرة مجهولة بدون طيار بعد اقترابها من قاعدته الجوية فى حميميم بسوريا.
وأضافت "لم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ولا أضرار مادية. العمل يسير بشكل طبيعى فى القاعدة الجوية الروسية فى حميميم".
وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا إن انفجارات سمعت قرب القاعدة ويبدو أنها ناجمة عن تصدى الدفاعات الجوية الروسية لهجوم.
إضافة تعليق
تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق
ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة