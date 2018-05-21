البحرين تدين الهجوم على كنيسة فى الشيشان

البحرين تدين الهجوم على كنيسة فى الشيشانالإثنين، 21 مايو 2018 06:28 ص
ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
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أدانت مملكة البحرين الهجوم المسلح الذى استهدف كنيسة فى جمهورية الشيشان الروسية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن البحرين مع جمهورية الشيشان الروسية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلامة لمواطنيها.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب روسيا ولأهالى وذوى الضحايا جراء هذا العمل الإرهابى الذى يستهدف دور العبادة وترويع الآمنين، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وجددت موقف البحرين الذى يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعى إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار العالم.
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