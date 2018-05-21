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الإثنين، 21 مايو 2018 03:13 م
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أحكام جديدة بالسجن وسحب الجنسية فى البحرين

الإثنين، 21 مايو 2018 02:54 م
أحكام جديدة بالسجن وسحب الجنسية فى البحرين الشرطة البحرينية
دبى (أ ف ب)
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أصدرت محكمة بحرينية الاثنين، أحكاما بالسجن وسحب الجنسية بحق 9 أشخاص دينوا بتشكيل "خلية إرهابية"، بينما أيّدت محكمة التمييز حكما بإعدام شخصين فى قضية مهاجمة دورية عسكرية.

وتراوحت أحكام السجن فى القضية الأولى التى تعود إلى عام 2016 بين 3 سنوات و15 سنة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وفى القضية الثانية، أيّدت المحكمة إعدام شخصين وحبس 10 آخرين لفترات تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد بعدما ثبّتت إدانتهم بمهاجمة الدورية العسكرية فى 2016 ما أدى إلى مقتل السائق واصابة عنصرين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فى فبراير 2011 فى خضم أحداث "الربيع العربى" قادتها الغالبية الشيعية التى يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية فى المملكة التى تحكمها سلالة سنية.

وتصدر المحاكم البحرينية أحكاما قاسية بحق المعارضين، وخصوصا سحب الجنسية، وطال هذا الحكم 728 بحرينيا منذ 2012 بحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية، بينهم 222 فى 2018.

وفى 15 مايو، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تراوح مددها بين 3 سنوات والمؤبد وبإسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة جماعية فى قضية "تشكيل جماعة إرهابية" تشمل أيضا الحرس الثورى الإيرانى، كما أعلن النائب العام فى المملكة.

وتتهم البحرين إيران بتدريب العناصر المعارضة لها، وهو اتهام تنفيه طهران.

 


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