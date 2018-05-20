مقتدى الصدر يبحث مع هادى العامرى الإسراع فى تشكيل الحكومة العراقية

كتب أحمد جمعة - أحمد عبد الرحمن

استقبل زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، فى مقر إقامته في العاصمة بغداد رئيس منظمة بدر ورئيس قائمة الفتح هادي العامري.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات العملية السياسية في البلد وما أفرزته الانتخابات البرلمانية لعام 2018، حيث أكد مقتدى الصدر على ضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة عراقية أبويّة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبّر عن تطلعاته المشروعة وضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة قراراً وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة.

من جانبه، جدد هادى العامرى تهنئته لمقتدى الصدر على الفوز الذى حققه تحالف سائرون في الانتخابات البرلمانية بالمرتبة الأولى.