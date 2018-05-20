مظاهرات فى فرنسا تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتنديدا بعنف الاحتلال

ستراسبورج أ ش أ

تظاهر المئات من الأشخاص، اليوم الأحد، بمدينة ستراسبورج شرقى فرنسا تضامنا مع الشعب الفلسطينى وللتنديد بقتل جيش الاحتلال الإسرائيلى للمتظاهرين فى قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون البالغ عددهم 1500 -بحسب الشرطة- و2500 وفق المنظمين- لافتات مكتوب عليها "لن نتخلى عن القدس" و"أوقفوا المجزرة" و"فلسطين ستعيش" بالإضافة إلى أعلام فلسطينية وفرنسية.

وطالب المحتجون من جمعية "ستراسبورج فلسطين 2018" المجتمع الدولى بالرد بحزم على معاناة الشعب الفلسطينى وبإحالة المسؤولين عن هذا العنف أمام القضاء الدولي.

واستشهد نحو 62 فلسطينيًا وأصيب 2500 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على الحدود مع قطاع غزة خلال مظاهرات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأعقب قتل المتظاهرين موجة من الإدانات الدولية والدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.