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كوريا الجنوبية تمول مشروع فى الكويت لاستيراد الغاز المسال بـ2.3 مليار دولار

الأحد، 20 مايو 2018 11:02 ص
كوريا الجنوبية تمول مشروع فى الكويت لاستيراد الغاز المسال بـ2.3 مليار دولار الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه ان
سول (أ ش أ)
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أعلن كل من بنك كوريا للتصدير والاستيراد وشركة كوريا للتأمين التجارى فى كوريا الجنوبية ،أنهما سيقدمان قرضا بقيمة 2.3 مليار دولار لتمويل مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعى المسال (LNG) فى الكويت، والذى فاز به تحالف شركات كورية جنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يقدم بنك كوريا للتصدير والاستيراد 1.15 مليار دولار، فيما ستقدم شركة كوريا للتأمين التجارى تأمين الصادرات بقيمة 1.15 مليار دولار.

يذكر أن تحالفا مكونا من 3 شركات كورية جنوبية - وهى شركة هيونداى الهندسية وشركة هيونداى للهندسة والإنشاءات وشركة كوريا للغاز - قد فاز بمناقصة مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعى المسال التى طرحتها شركة البترول الوطنية الكويتية. ويهدف هذا المشروع البالغة قيمته 3.6 مليار دولار إلى بناء أول مرفق لاستيراد الغاز الطبيعى المسال فى منطقة الزور فى الكويت.

 


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