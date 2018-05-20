سعد الحريرى: عروبة لبنان خط أحمر

وكالات الأنباء

صرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن عروبة بلاده خط أحمر لا يمكن تجاوزه، معتبرا أن ما تريده السعودية هو بقاء لبنان جزءا من العالم العربي.

وقال الحريري، خلال إفطار رمضانى إقامته السفارة السعودية لدى لبنان، السبت، فى اليرزة: "البيت السعودى يجمع دائما بين اللبنانيين ولا يفرق، هذا ما تعلمناه من المملكة وهذا ما تريده من لبنان، أن نبقى على وحدتنا فى مواجهة التحديات، وأن نبقى على عروبتنا والتزامنا باتفاق الطائف".

وأضاف الحريري: "تاريخ المملكة مع لبنان مليء بالخير والمحبة، والتعاون ونحن مع كل الشرفاء فى البلد على عهدنا بالوفاء لهذا التاريخ، وعلى تمسكنا بأفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة. دول الخليج العربى وقفت مع لبنان فى أصعب الظروف، ولم تعمل فى أى وقت على التدخل فى شؤوننا الداخلية، والمطلوب منا بالمقابل أن ننأى بأنفسنا عن التدخل بشؤون الدول الشقيقة، وأن نعتبر عروبة لبنان خطا أحمر لا يصح الخروج عنه".

وتابع الحريري: "أملنا أن يكون هذا اللقاء رسالة خير وتضامن مع لبنان، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على بلدنا وعلى أمتنا وعلى المملكة بالخير والاستقرار والسلام".

واختتم رئيس الوزراء اللبنانى كلمته بالإعراب عن شكره لولى العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، "على وقوفه مع لبنان"، متعهدا: "سنكمل مشوارنا مع كل الدول الصديقة، التى تريد الإعمار والسلام والاستقرار للبنان".