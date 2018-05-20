video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 20 مايو 2018 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى: عروبة لبنان خط أحمر

الأحد، 20 مايو 2018 12:03 ص
سعد الحريرى: عروبة لبنان خط أحمر سعد الحريرى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

صرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن عروبة بلاده خط أحمر لا يمكن تجاوزه، معتبرا أن ما تريده السعودية هو بقاء لبنان جزءا من العالم العربي.

وقال الحريري، خلال إفطار رمضانى إقامته السفارة السعودية لدى لبنان، السبت، فى اليرزة: "البيت السعودى يجمع دائما بين اللبنانيين ولا يفرق، هذا ما تعلمناه من المملكة وهذا ما تريده من لبنان، أن نبقى على وحدتنا فى مواجهة التحديات، وأن نبقى على عروبتنا والتزامنا باتفاق الطائف".

وأضاف الحريري: "تاريخ المملكة مع لبنان مليء بالخير والمحبة، والتعاون ونحن مع كل الشرفاء فى البلد على عهدنا بالوفاء لهذا التاريخ، وعلى تمسكنا بأفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة. دول الخليج العربى وقفت مع لبنان فى أصعب الظروف، ولم تعمل فى أى وقت على التدخل فى شؤوننا الداخلية، والمطلوب منا بالمقابل أن ننأى بأنفسنا عن التدخل بشؤون الدول الشقيقة، وأن نعتبر عروبة لبنان خطا أحمر لا يصح الخروج عنه".

وتابع الحريري: "أملنا أن يكون هذا اللقاء رسالة خير وتضامن مع لبنان، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على بلدنا وعلى أمتنا وعلى المملكة بالخير والاستقرار والسلام".

واختتم رئيس الوزراء اللبنانى كلمته بالإعراب عن شكره لولى العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، "على وقوفه مع لبنان"، متعهدا: "سنكمل مشوارنا مع كل الدول الصديقة، التى تريد الإعمار والسلام والاستقرار للبنان".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميشيل سليمان والحريرى يهنئان نادين لبكى بعد فوزها بجائزة لجنة التحكيم فى كان

سفير إيران بلبنان يجتمع بـ"الحريرى" و "برى" قبل مشاورات تشكيل الحكومة

مواقع التواصل تسخر من هذيان هيثم الحريرى: حد يفصل دماغه ويركبها تانى

لبنان

اخبار لبنان

سعد الحريرى

اخبار العالم

اخبار العرب




لا تفوتك
"الأعلى للجامعات": تطبيق التصحيح الإلكترونى على الامتحانات العام المقبل

"الأعلى للجامعات": تطبيق التصحيح الإلكترونى على الامتحانات العام المقبل

عمرو خالد يتصدر "تويتر" عقب ظهوره فى إعلان دواجن.. وسخرية من المغردين

عمرو خالد يتصدر "تويتر" عقب ظهوره فى إعلان دواجن.. وسخرية من المغردين

لاعبات يرفعن شعار "أنا ست بيت" فى رمضان.. كرة القدم لم تمنع فايزة حيدر من التسوق وطبخ الشاورما.. سمر حمزة تنسى الرياضة فى المطبخ.. "جيانا" الكاراتيه تكتفى بالبانيه.. ودينا مشرف لا تعترف سوى بتجهيز السفرة

لاعبات يرفعن شعار "أنا ست بيت" فى رمضان.. كرة القدم لم تمنع فايزة حيدر من التسوق وطبخ الشاورما.. سمر حمزة تنسى الرياضة فى المطبخ.. "جيانا" الكاراتيه تكتفى بالبانيه.. ودينا مشرف لا تعترف سوى بتجهيز السفرة

أحداث كروية ينتظرها المصريون فى رمضان.. صلاح يواجه ريال مدريد فى النهائى الأوروبى.. الإعلان عن المدير الفنى للأهلى.. قائمة الراحلين بالزمالك.. تحديد مصير بيدرو.. كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال

أحداث كروية ينتظرها المصريون فى رمضان.. صلاح يواجه ريال مدريد فى النهائى الأوروبى.. الإعلان عن المدير الفنى للأهلى.. قائمة الراحلين بالزمالك.. تحديد مصير بيدرو.. كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال

تشيلسى يحقق أرقاما قياسية بالجملة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى

تشيلسى يحقق أرقاما قياسية بالجملة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى

ما قاله المصريون حول الزفاف الملكى: قليل من المكياج وكثير من الحب

ما قاله المصريون حول الزفاف الملكى: قليل من المكياج وكثير من الحب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة