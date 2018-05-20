رئيس بنما يلتقى بنظيره الفلسطينى ويدعو لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

كتب- هاشم الفخرانى

أجرى رئيس جُمهورية بنما، خوان كارلوس باريلا، زيارة لنظيره الفلسطينى محمود عباس، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث حث الرئيس البنمى على استئناف الحوار لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأشار الرئيس بريلا إلى أنه ينبغى تعزيز السلام بالمنطقة فى إطار أوسع مما كان عليه، بمشاركة المجتمع الدولى ووضع حقوق الإنسان والقانون الدولى كأولوية.

وأضاف إن بنما تؤيد الحل المتفاوض عليه فيما يتعلق بإنشاء دولتين مستقلتين ليتعايشا فى وئام، كما أشار إلى أنه من أجل تحقيق السلام يجب ألا تكون هناك اختلافات فى الأيديولوجيات أو الأديان، ولتجنب خسارة أرواح الأبرياء ، يجب على جميع الدول أن تتحد لإنهاء هذا الصراع.

ومن جانبه، أشار رئيس الدولة الفلسطينى إلى أن فلسطين ترحب ببنما كدولة صديقة، ونحن نكرر التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والاتصالات على جميع المستويات بين بلدينا"، متمنيًا للبنما وشعبها والازدهار والتقدم.

وقال الرئيس باريلا إن هذه الزيارة الرسمية تُعد رسالة واضحة على اهتمام الحكومة لبناء علاقات وثيقة بين كلا البلدين.