video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 20 مايو 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس بنما يلتقى بنظيره الفلسطينى ويدعو لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

الأحد، 20 مايو 2018 03:38 م
رئيس بنما يلتقى بنظيره الفلسطينى ويدعو لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى الرئيس الفلسطينى ونظيره البنمى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أجرى رئيس جُمهورية بنما، خوان كارلوس باريلا، زيارة لنظيره الفلسطينى محمود عباس، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث حث الرئيس البنمى على استئناف الحوار لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأشار الرئيس بريلا إلى أنه ينبغى تعزيز السلام بالمنطقة فى إطار أوسع مما كان عليه، بمشاركة المجتمع الدولى ووضع حقوق الإنسان والقانون الدولى كأولوية.

وأضاف إن بنما تؤيد الحل المتفاوض عليه فيما يتعلق بإنشاء دولتين مستقلتين ليتعايشا فى وئام، كما أشار إلى أنه من أجل تحقيق السلام يجب ألا تكون هناك اختلافات فى الأيديولوجيات أو الأديان، ولتجنب خسارة أرواح الأبرياء ، يجب على جميع الدول أن تتحد لإنهاء هذا الصراع.

ومن جانبه، أشار رئيس الدولة الفلسطينى إلى أن فلسطين ترحب ببنما كدولة صديقة، ونحن نكرر التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والاتصالات على جميع المستويات بين بلدينا"، متمنيًا للبنما وشعبها والازدهار والتقدم.

وقال الرئيس باريلا إن هذه الزيارة الرسمية تُعد رسالة واضحة على اهتمام الحكومة لبناء علاقات وثيقة بين كلا البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ما هى إلا اسماء سميتموها.. أين "فيلق القدس" و"بيت المقدس" من مجازر الاحتلال؟ الأحداث الأخيرة تزيح الستار عن المتاجرين بقضية فلسطين.. أردوغان يرفض إلغاء التطبيع.. ومصر تدفع أسطول من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى

فلسطين

بنما

الرئيس الفلسطينى

رئيس بنما




لا تفوتك
المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة