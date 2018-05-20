انتشار جنود فرنسيين قرب قرية "باجوز" بمحافظة دير الزور

دمشق(أ ش أ)

أفادت مصادر محلية سورية ،اليوم الأحد، بأن جنودا فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية "باجوز"، الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية بمحافظة دير الزور.

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة (العربية) الاخبارية اليوم - أن القوات الفرنسية نشرت مزيدا من تعزيزاتها العسكرية فى مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة ".

وكانت مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية قد شهدت فى الآونة الأخيرة زيادة كبيرة فى عدد القوات الفرنسية التى دخلت من العراق .