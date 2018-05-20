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المرصد السورى: مسلحون من داعش يغادرون منطقة قرب دمشق

الأحد، 20 مايو 2018 09:14 ص
المرصد السورى: مسلحون من داعش يغادرون منطقة قرب دمشق دمشق - أرشيفية
رويترز
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بإجلاء مجموعة من مقاتلى تنظيم داعش من آخر جيب للمعارضة قرب العاصمة دمشق فى انسحاب سيعيد للدولة سيطرتها على المنطقة.

كان مصدر عسكرى سورى نفى أمس السبت التوصل لأى اتفاق بين الجيش السورى ومتشددى داعش المتحصنين بالجيب المحيط بمخيم اليرموك جنوبى دمشق، ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السورية شيئا عن انسحاب لمقاتلى التنظيم اليوم الأحد.

ونفى مصدر عسكرى سورى أمس السبت، وجود أى اتفاق بين الجيش السورى وتنظيم “داعش” الإرهابى فى الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.

وقال المصدر -فى تصريح صحفى نشرته وكالة الانباء السورية سانا، إنه "ليس هناك أى اتفاق بين الجيش العربى السورى وتنظيم داعش الإرهابى فى الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

كانت وسائل إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، تناقلت معلومات نسبتها إلى مصادر مختلفة عن التوصل لاتفاق مع تنظيم داعش الإرهابى فى حى الحجر الأسود جنوب دمشق لإخراج إرهابييه.

وتنفذ وحدات من الجيش السورى منذ نحو شهر عملية عسكرية دقيقة لإنهاء الوجود الإرهابى من جنوب دمشق أحكمت خلالها السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسإلى والجورة ومساحات كبيرة من حى الحجر الأسود جنوب دمشق.


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