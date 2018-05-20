المحكمة المركزية بالعراق: إرهابى مغربى يعترف بتجنيده أجانب عبر "سكايب"

كتب أحمد جمعة

صدقت محكمة التحقيق المركزية فى بغداد اعترافات إرهابى مطلوب للشرطة الدولية يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابي مطلوب للانتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية".

وأضاف المتحدث الرسمى إن "محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى كاشفا عن عمله فى التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية إضافة إلى العربية".

وأضاف بيرقدار أن "المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى فى التنظيم بينها إدارة حدود أدلب ومنفذ التل الأبيض فى سوريا وعمل فى مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش الحر إلى التنظيم، وأكد سعي التنظيم لاستيراد أسلحة كيماوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم ".

وتابع بيرقدار أن "المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضي العراقية تم القبض عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية".