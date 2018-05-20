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الأحد، 20 مايو 2018 11:53 م
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القوات البحرية التونسية تنقذ 11 بحارًا بعد غرق مركبهم

الأحد، 20 مايو 2018 11:02 م
القوات البحرية التونسية تنقذ 11 بحارًا بعد غرق مركبهم خفر السواحل _ صورة أرشيفية
تونس أ ش أ
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ذكرت وزارة الدفاع الوطنى التونسية أن وحدة تابعة للقوات البحرية انقذت ، اليوم الأحد ، 11 بحارًا تونسيًا بعد غرق مركبهم إثر تعرضها للاصطدام بباخرة تجارية على بُعد 13 كيلومترًا من جزيرة جالطة التونسية.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتى -فى تصريح- إن باخرة تجارية أخرى قريبة من مكان الحادث أنقذت البحَّارة وسلمتهم للقوات البحرية، وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، وتكفلت الحماية المدنية بنقل 4 مصابين منهم إلى المستشفى المحلى ببنزرت، وأطلق الحرس الوطنى تحقيقًا فى الحادث.

 


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تونس

أخبار تونس

انقاذ 11 بحارًا

غرق مركب




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