القوات البحرية التونسية تنقذ 11 بحارًا بعد غرق مركبهم

القوات البحرية التونسية تنقذ 11 بحارًا بعد غرق مركبهمالأحد، 20 مايو 2018 11:02 م
خفر السواحل _ صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الدفاع الوطنى التونسية أن وحدة تابعة للقوات البحرية انقذت ، اليوم الأحد ، 11 بحارًا تونسيًا بعد غرق مركبهم إثر تعرضها للاصطدام بباخرة تجارية على بُعد 13 كيلومترًا من جزيرة جالطة التونسية.
وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتى -فى تصريح- إن باخرة تجارية أخرى قريبة من مكان الحادث أنقذت البحَّارة وسلمتهم للقوات البحرية، وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، وتكفلت الحماية المدنية بنقل 4 مصابين منهم إلى المستشفى المحلى ببنزرت، وأطلق الحرس الوطنى تحقيقًا فى الحادث.
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