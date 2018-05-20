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الصدر والعبادى: نسعى إلى ترجمة قرار الشعب العراقى وتطلعاته إلى واقع ملموس

الأحد، 20 مايو 2018 03:00 ص
الصدر والعبادى: نسعى إلى ترجمة قرار الشعب العراقى وتطلعاته إلى واقع ملموس حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
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كشف زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، أنه بحث مع رئيس وزراء حيدر العبادى آخر مستجدات العملية السياسية.

وأكد الجانبان، وفقا لقناة "السومرية" نيوز الليلة، أهمية المرحلة القادمة وضرورة ترجمة قرار الشعب العراقى وتطلعاته إلى واقع ملموس.

وشددا على أهمية المرحلة القادمة وضرورة تظافر الجهود أن يأخذ العراق دوره الطبيعى باعتباره عنصر استقرار فى المنطقة، وكان مكتب رئيس الوراء العراقى قد أعلن أن الأخير التقى اليوم زعيم التيار الصدرى فى العاصمة بغداد.

وتأتى زيارة الصدر إلى بغداد ولقاءه العبادى بعد أقل من 24 ساعة على إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2018 على مستوى القوائم والمقاعد، والتى توجت بحصول ائتلاف "سائرون" التى يدعمها الصدر على المركز الاول بحصوله على 54 مقعدا من إجمالى عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا.

وكان الصدر قد أعرب عن أمله فى تشكيل ائتلاف قادر على مكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادى المتردى وإعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب.

 


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