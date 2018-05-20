السفارة السعودية بالقاهرة تنشر صورة لأول دورى رسمى للشطرنج بالمملكة

السفارة السعودية بالقاهرة تنشر صورة لأول دورى رسمى للشطرنج بالمملكةالأحد، 20 مايو 2018 03:03 م
شطرنج ـ أرشيفية
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نشرت السفارة السعودية فى القاهرة من خلال حسابها الرسمى على موقع "تويتر" للتغريدات المصغرة صورة لبطولة جدة الدولية للشطرنج، وهو أول دورى رسمى للشطرنج فى المملكة.
وقالت السفارة، إن البطولة افتتحها مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد السعودى للشطرنج قصى الفواز، لافتة إلى أن الاتحاد ينظم 31 بطولة وبرنامجاً تدريبياً وتطويرياً فى مختلف مناطق المملكة للرجال والسيدات.
الشطرنج فى السعودية
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