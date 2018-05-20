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السفارة السعودية بالقاهرة تنشر صورة لأول دورى رسمى للشطرنج بالمملكة

الأحد، 20 مايو 2018 03:03 م
السفارة السعودية بالقاهرة تنشر صورة لأول دورى رسمى للشطرنج بالمملكة شطرنج ـ أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشرت السفارة السعودية فى القاهرة من خلال حسابها الرسمى على موقع "تويتر" للتغريدات المصغرة صورة لبطولة جدة الدولية للشطرنج، وهو أول دورى رسمى للشطرنج فى المملكة.

وقالت السفارة، إن البطولة افتتحها مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد السعودى للشطرنج قصى الفواز، لافتة إلى أن الاتحاد ينظم 31 بطولة وبرنامجاً تدريبياً وتطويرياً فى مختلف مناطق المملكة للرجال والسيدات.

 

الشطرنج فى السعودية
الشطرنج فى السعودية

 


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