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44 شهيدا و6793 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات غزة الشهر الماضى

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:05 ص
44 شهيدا و6793 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات غزة الشهر الماضى مسيرات غزة - أرشيفية


(أ ش أ)
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء أمس الثلاثاء، إن 44 شهيدا و6793 إصابة، هى حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين فى مسيرات العودة، فى قطاع غزة ، منذ 30 مارس حتى 30 أبريل.

وأوضحت الوزارة ـ فى بيان صحفى صدر عنها ـ أن من بين الشهداء 5 أطفال دون سن الـ 18 عاما ، و4003 مصاب نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج ، و2790 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية.

وأشارت إلى أن من الاصابات التى وصلت المستشفيات 701 طفل ، و225 سيدة ، مبينة أن 160 إصابة وصفت بالخطيرة ، و1944 متوسطة، و1899 طفيفة.

ولفتت الصحة إلى أن 1935 إصابة كانت بالرصاص الحى ، و401 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط ، و820 بالغاز المسيل للدموع، و847 إصابات أخرى.

وحول أماكن الاصابات فى الجسم ، أشارت الوزارة إلى أنه كان 297 إصابة فى الرقبة والرأس ، و518 فى الأطراف العلوية ، و139 فى الظهر والصدر ، و166 فى البطن والحوض ، و1942 فى الأطراف السفلية ، و74 فى أماكن متعددة.

وقالت الوزارة إن 24 حالة بتر بين من مجمل الإصابات ، 19 منها فى الأطراف السفلى ، وإصابة واحدة فى الأطراف العلوية ، و3 حالات فى الأصابع ، وحالة واحدة جزء من الكاحل.

وأضافت أن الإستهداف المباشر للطواقم الطبية أدى إلى إصابة 89 من الطواقم الطبية والمسعفين بالرصاص الحى والاختناق بالغاز ، إضافة إلى تضرر 22 سيارة اسعاف بشكل جزئي.

 


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