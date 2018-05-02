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نقابة الصيادلة بالشرقية تطلق مبادرة بعنوان "آداب مهنة الصيدلة"

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:38 م
نقابة الصيادلة بالشرقية تطلق مبادرة بعنوان "آداب مهنة الصيدلة" الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية أن النقابة أطلقت مبادرة تحت عنوان "آداب مهنة الصيدلة"، تهدف إلى تعريف الصيادلة ما لهم وما عليهم من حقوق تجاه زملائهم والمجتمع المحيط بهم.

 

وأضاف أبو الفتوح، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تضمنت على توعية الصيدلى حديث التخرج، وكذلك توصيل وتعريف أصحاب الصيدليات بكل ما هو حديث عن صناعة الدواء وطرق حفظه بطرق آمنة حسب توصيات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

 

وأوضح أبو الفتوح أن مجلس إدارة النقابة يجهز لعقد عدد من الندوات النثفيفية للصيادلة بكل مقار النقابات بمراكز المحافظة، لشرح الآليات والقوانين الجديدة التى تخص مهنة الدواء حتى لا يقع الصيدلى تحت طائلة القانون.

 

وأضاف الدكتور محمد نمر أمين صندوق نقابة الصيادلة بالشرقية أن النقابة تعكف على تنفيذ مجموعة من والأنشطة والخدمات أهمها تعريف الصيدلى الأدوية التى قررت وزارة الصحة حفظها فى درجة حرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية، حيث تم تحرير عدد كبير من المحاضر للصيادلة لعدم علمهم بأنواع الأدوية المدرجة تحت هذا البند.


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