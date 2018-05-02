مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية







سوهاج محمود مقبول

قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، لـ"اليوم السابع"، إن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 34 قرار إزالة خاص بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير للشرطة المتخصصة.

ففى مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم تأمين تنفيذ "6" حكم وقرار قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1971 إدارى المركز لسنة 2018 وفى مركز شرطة أخميم تم تأمين تنفيذ "7 " حالة تعد على منافع النيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1716 إدارى المركز لسنة 2018 وفى مركز شرطة طهطا تم تنفيذ " 12 " حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 11 قيراطا و18 سهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1517 إدارى المركز لسنة 2018.

وأضاف مدير أمن سوهاج أن القوات أيضا تمكنت بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج من تأمين تنفيذ "4" قرار مبان بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1442 إدارى القسم لسنة 2018 وفى مركز شرطة البلينا تنفيذ "5 " حالة تعد على منافع الرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2531 إدارى المركز لسنة 2018.

وعلى جانب آخر أوضح مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات الأمنية تأتى فى فـى إطار توجيهات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية – بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـى هذا الشأن.