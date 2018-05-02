video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:00 ص
مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية حملة ازالة - ارشيفية


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، لـ"اليوم السابع"، إن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 34 قرار إزالة خاص بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير للشرطة المتخصصة.

ففى مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم تأمين تنفيذ "6" حكم وقرار قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1971 إدارى المركز لسنة 2018 وفى مركز شرطة أخميم تم تأمين تنفيذ "7 " حالة تعد على منافع النيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1716 إدارى المركز لسنة 2018 وفى مركز شرطة طهطا تم تنفيذ " 12 " حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 11 قيراطا و18 سهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1517 إدارى المركز لسنة 2018.

وأضاف مدير أمن سوهاج أن القوات أيضا تمكنت بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج من تأمين تنفيذ "4" قرار مبان بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1442 إدارى القسم لسنة 2018 وفى مركز شرطة البلينا تنفيذ "5 " حالة تعد على منافع الرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2531 إدارى المركز لسنة 2018.

وعلى جانب آخر أوضح مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات الأمنية تأتى فى فـى إطار توجيهات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية – بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـى هذا الشأن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس "مستريحة" بسوهاج الجديدة استولت على 2 مليون جنيه من 8 أشخاص

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديري امن سوهاج

مدير امن سوهاج

ازالات

تعديات




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة