محافظ كفرالشيخ: لدينا مشروعات قومية وتنموية بالمحافظة تحقق أهداف الدولة.. صور







كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلقت فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة لدعم السياحة "الرؤية العربية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030" ، اليوم الأربعاء، والذى يستمر على مدى يومين " 2 و3 مايو" بفندق هيلتون هليوبوليس بمشاركة جامعة الدول العربية.

يأتى المؤتمر برعاية وحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ويحيى راشد وزير والسياحة والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان وخالد العنانى وزير الآثار والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربى واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء شكرى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بالإضافة إلى هيئة تنشيط السياحة وهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة جنوب الوادي، وعدد من الشخصيات الهامة فى مصر والوطن العربي، منهم الدكتور محمد براك الهيفى وزير الصحة الكويتى السابق، والدكتور توفيق خوجة الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية، وأحمد العبيكان العضو المؤسس للمجلس الاقتصادى الأفروأسيوى بنيويورك، والدكتورة كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام بالكويت، ودكتورة سناء على العصفور رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، ودكتور سلام الخليلى خبيرة المرأة والطفل بفلسطين، ودكتورة سميرة القناعى مستشار إرشاد أسرى وتربوى بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وعدد من السفراء وكبار الشخصيات العربية والإقليمية .

وناقش المؤتمر عددا من المحاور الهامة، منها التحديات المتراكمة بالدول العربية وأجندة التنمية المستدامة 2030 ومحور الطاقة واستراتيجية التنمية المستدامة ومحور المعايير العلمية للربط بين الإنسان وبيئته، وأيضاً دور التعليم والآثار والتراث الحضارى بالتنمية المستدامة والقوى الناعمة ودورها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

من ناحيته، قال محافظ كفر الشيخ ، إن مصر من أولى دول العالم استغلالاً للسياحة العلاجية، كما حققت تقدماً كبيراً فى مجال الطاقة والكهرباء وتحسين السياسات البيئية فى الطاقة النظيفة والمتجددة، وهناك العديد من الفرص لتحسين مجالات الصحة والتعليم والصناعة والسياحة بصفة خاصة من خلال المراجعات الفنية فى قطاع السياحة وادارة الطاقة فى المجالات الفندقية.

أضاف محافظ كفر الشيخ أن المرأة شريك الرجل فى العمل والإنتاج وهى المتحكم الرئيسى فى الاستهلاك المنزلى وترشيد استهلاك الطاقة تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ كفر الشيخ على استغلال الطاقة النظيفة ولاسيما مع إنشاء جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا والربط الكهربائى لتكون مصر مركزاً اقتصادياً ضخماً بين دول المنطقة لتشجيع السلوك الإنتاجى وخلق رؤية موحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع محافظ كفر الشيخ نتطلع لمستقبل أفضل يقوم على أساس المعرفة وتبنى رؤية عربية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات واكتساب المهارات وتبادل الخبرات العربية، لافتاً إلى أن محافظة كفرالشيخ بها العديد من المشروعات القومية والتنموية لتحقيق أهداف الدولة من خلال رؤية 2030 لدعم سياسات الدولة الشاملة والهوية المصرية، وأن كفرالشيخ بها مختلف المجالات السياحية منها الدينية والمصرية والفرعونية والتراثية والعلاجية، إذ نحتاج إلى تضافر جميع الجهود العربية والإقليمية لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة ، آملين التوفيق والسداد للجميع والتقدم والرفاهية للشعب المصرى العظيم بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى نهاية المؤتمر، مُنح اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ جائزة الحكومات العربية للتنمية المستدامة والتى يمنحها المجلس الاقتصادى الأفروأسيوى للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفئة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية لدعم جهود الأجهزة والمؤسسات الحكومية فى مجال التنمية المستدامة.



محافظ كفر الشيخ يلقى كلمته فى المؤتمر



تكريم محافظ كفر الشيخ



جانب من وفد كفر الشيخ



جانب من الحضور