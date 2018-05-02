محافظ الشرقية يأمر بإزالة الجزيرة القاتلة بطريق الشوبك







الشرقية – إيمان مهنى

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إزالة جزيرة، أنشئت بعرض الطريق بمدخل الزقازيق من ناحية الشوبك، ذلك استجابة لما نشره موقع "اليوم السابع" بعنوان " اضبط مخالفة.. مجلس مدينة الزقازيق يقيم جزيرة تغلق طريق الشوبك".

وأكد محافظ الشرقية، أنه وجه على الفور المعدات لرفع هذه البلدورات المخالفة، وفتح الجزيزة، ورصف مكانها لتمهيد الطريق أمام المواطنين.

وكان "اليوم السابع" قد رصد قيام مجلس مدنية الزقازيق بإنشاء جزيرة بعرض الطريق، والتى أطلق عليها الجزيرة القاتلة، حيث شكا الأهالى، أن الجزيرة تهدد حياتهم بالخطر، بسبب الحوادث المرورية، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل أو الفجر حيث تنعدم الرؤيا.

ومن ناحية أخرى، التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالمهندس أحمد عابد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالشرقية بمقر الهيئة بمدينة الزقازيق لاستعراض عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة بمعرفة الهيئة والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام التنفيذ، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية.

وأكد سعيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة فى قطاع الرصف والطرق وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية والقياسية والجودة فى تنفيذ الأعمال، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.