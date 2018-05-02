محافظ السويس يستمع لشكاوى المواطنين فى لقاء بالمحافظه







السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اللقاء الجماهيري الـ 58 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة للاستماع الى الشكاوي المقدمة من 21 مواطناً في المجالات والقطاعات الأدارية المختلفة بحضور مديري المديريات بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء كلف المحافظ وكيل مديرية التربية والتعليم بإيجاد حلول وطريقة لتقسيط التابلت المدرسي علي5 أقساط لمن لم يسلم التأبلت للمديرية لأنهاء استلام شهادات التخرج .

وكلف وكيل مديرية الصحة بالكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لطفلة علي نفقة الدولة .

وتم تكليف مديرية التضامن بمساعدة أحدي الاسرة في زواج نجلتهم ضمن الزفاف الجماعي الذي تنظمه مديرية التضامن برعاية محافظ السويس .

وكلف حامد ادارة الاملاك بسرعة إنهاء طلب لمواطن لشراء زوايد أرض عن خط التنظيم بجوار منزله واتخاذ الاجراءات اللازمة

ووافق المحافظ علي إجراء بحث اجتماعي لعدد7 أسر تقدموا بطلب للحصول على وحدات سكنية حالة خاصة ، وتكليف مديرعام القوى العاملة بتوفير فرصتين عمل لشابين في الشركات والمشروعات الاستثمارية.

وكلف المحافظ ادارة التسكين بحصرالمبالغ والمتأخرات المالية علي الوحدات السكنية التابعة للأيواء ، مؤكداً علي السداد لهذه المستحقات لصالح المحافظة خلال شهر.