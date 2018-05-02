صور.. محافظ مطروح يراجع الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان







مطروح – حسن مشالي

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعا لمراجعة الاستعداد النهائى لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وشدد محافظ مطروح، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستعداد مبكرا لشهر رمضان بجميع مدن المحافظة، بفتح المنافذ المدعمة بتخفيض 30% بداية من يوم الأحد المقبل، مع توفير كافة السلع الغذائية أسوة بالعام الماضى وعددها 117 سلعة متنوعة، مضيفًا بأنه سيتم توزيع كراتين رمضان المجانية وكميات من السلع الغذائية والبطاطين بالمناطق الصحراوية، خاصة قرية قارة أم الصغير، وهى أصغر واحة مصرية، وتبعد عن أقرب نقطة للعمران بـ300 كيلو متر .

وأوضح محافظ مطروح، بأنه من المقرر أن تقوم مدير مديرية الشئون الاجتماعية، بتجهيز 3500 كرتونة مواد غذائية و10 أطنان من اللحوم و8400 دجاجة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع والتوابع.

وقال المحافظ، أنه سيتم للعام الثانى فتح 9 منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، بواقع منفذ فى كل مركز ومنفذين بمدينة مرسى مطروح، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 30 %، بالإضافة إلى فتح معرض لوجيستى لبيع الخضر و الفاكهة للعام الثانى على التوالى، على مساحة 400 متر مربع غرب سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح، بأسعار مخفضة 30 % عن الأسواق، للعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بصفة مستمرة.

وأضاف "أبو زيد" بأنه سيتم إقامة الخيمة الرمضانية، التى تتسع لـ3 آلاف صائم على غرار الـ 3 أعوام الماضية، وخيمة بكل مدينة من مدن المحافظة الأخرى، مع زيادة المعروض من السلع الغذائية والتموينية، بالمجمعات على مستوى المحافظة، لتغطية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الكريم وزيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك لتغطى حاجة المواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع شركات المواد البترولية، لتوفير وزيادة المواد البترولية يوميًا، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين، خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حصص البوتاجاز المخصصة للمحافظة، ووجه أيضًا وكيل وزارة الأوقاف، بتجهيز برنامج يومى بالمساجد يشمل تواشيح وابتهالات دينية، ودروس للمصلين، لنشر تعاليم وآداب الإسلام التى تحث على التلاحم والترابط لرفعه الوطن، بالإضافة إلى تنظيم قوافل دعوية ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، واستضافة المشايخ المشاهير أمثال الدكتور مبروك عطية والداعية خالد الجندى بالخيمة الرمضانية، على مدار شهر رمضان.

ووجه محافظ مطروح، لرئيس قطاع الكهرباء، بوضع خطة لتأمين التيار الكهربائى خلال شهر رمضان، وخلال موسم الصيف، فى كافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتأمين مصادر التغذية الرئيسية للمحافظة، من الشبكة القومية الموحدة، ومراجعة شبكات التوزيع الرئيسية والفرعية، ومراجعة وتجهيز وحدات الديزل للطوارئ، مع رفع حالة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ وسيارات الإصلاح لمواجهة أية أعطال طارئة.

وأشار اللواء علاء أبو زيد، إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات تأمين المساجد، التى تقام فيها صلاة التراويح وتأمين الخيمة الرمضانية، حيث سيتم وضع وحدة الديزل للطوارئ بالمسجد الكبير لتأمين استمرار التيار الكهربائي، أثناء صلاة التراويح، بالإضافة لتأمين عدم انقطاع التيار عن باقى المساجد على مستوى المدن والمراكز الأخرى.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية، بديوان عام المحافظة، وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة ومديرية التموين لتلقى البلاغات والشكاوى، على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولى القطاعات المختلفة.

كما وجه محافظ مطروح لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإنهاء الأعمال بمشروعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء وأعمال الصيانة بالشواطئ قبل موسم الصيف بوقت كافى.