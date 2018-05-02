صور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام آداب‎







الغربية أحمد زيادة

افتتح الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، وذلك بمشاركة الدكتور ممدوح المصرى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة غادة عبد التواب اليمانى رئيس قسم الإعلام بالكلية والمشرف العام على التدريب الطلابى بالقسم ، والسادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالقسم، وجمع من الطلاب.

ومن جانبه أعرب سبع، عن سعادته بهذا المهرجان، مؤكداً أن المشروعات التى عرضها الطلاب تعكس ربط الجانب النظرى بالجانب العملى التطبيقى بما يساعد فى تنمية مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل الإعلامي، حيث تضمن المهرجان عرض ما يقرب من 20 مشروعاً فى الصحافة، والإذاعة والتليفزيون ، والعلاقات العامة والإعلان من إنتاج طلاب القسم.



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام



مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب إعلام