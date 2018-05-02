صور.. بدء فعاليات المنتدى العربى الأفريقى بحضور حسن راتب







كتبت آية دعبس - تصوير محمود فخرى

بدأت، منذ قليل، فعاليات المنتدى العربى الأفريقى، برئاسة السفيرة منى عمر ممثل مصر بمقعد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جامعة سيناء ومعهد التعاون، وأحمد قذاف الدم، المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبية، بعنوان "أثر الفكر المتطرف على سوق العمل العربى والأفريقى".

وأوضح محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادى معلمى الجيزة، أن المنتدى سيشارك فيه بعض الشخصيات البارزة على المستوى العربى والأفريقى، بالإضافة إلى قادة أمنيين وخبراء فى مكافحة الإرهاب، وستتم مناقشة أثر الفكر المتطرف على السلم والأمن العربى والأفريقى، لافتا إلى أن المنتدى يهدف إلى إيجاد حلول غير تقليدية عن طريق مواجهة التغييرات التى تطرأ على الثقافة العامة وتخلى المجتمعات عن أى تبنى للتطرف الفكري.

ومن المقرر أن يتضمن المنتدى بعض الفقرات الفنية وفلكلور من التراث الأفريقى، وأيضاً تكريم بعض القيادات الفاعلة فى نشر الثقافة والفكر والمعتدل.



























































































































