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صور.. اليهود الأرثوذكس يحرقون علم إسرائيل فى حى "مياشاريم" بالقدس المحتلة

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:52 م
صور.. اليهود الأرثوذكس يحرقون علم إسرائيل فى حى "مياشاريم" بالقدس المحتلة حرق العلم الإسرائيلى


كتب عبد الوهاب الجندى
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أحرق عدد من اليهود الأرثوذكس، وسط حى ميا شاريم الأرثوذكسي بمدينة القدس المحتلة، العلم الإسرائيلى، خلال الاحتفالات بالعيد اليهودى "لاج باومر" اليوم الأربعاء.

ويحتفل اليهود الأرثوذكس، فى هذا العيد بالذكرى السنوية لوفاة الحاخام تلمودي شيمون بار يوشاي فى عام 1900 ميلاديا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

حرق العلم الإسرائيلي
حرق العلم الإسرائيلي

 

شاب يحرق العلم الإسرائيلي
شاب يحرق العلم الإسرائيلي

 

يهود يحرقون العلم الإسرائيلي
يهود يحرقون العلم الإسرائيلي

 


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