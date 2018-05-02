سرقة جديدة لأغطية بلاعات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على فيديو جديد لسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، والتى سجلتها كاميرات المراقبة بمنطقة جبانة طيبة بجوار محطة صرف صحى 8 فى تمام الساعة 4.45 فجراً، وحررت الشركة محضراً بالسرقة ويجرى ملاحقة المتهمين بالواقعة.

وفى نفس السياق جدد اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مناشدته لشباب مدينة الأقصر وكل من لديه كاميرات خاصة فى المحال التجارية أو المنازل، المساعدة فى ضبط سارقى أغطية غرف المجارى والصرف الصحى والمياه بشوارع مدينة الأقصر، وذلك عن طريق الإبلاغ الفورى وذلك لمساعدة رجال الشرطة ومساعدة شركة مياه وصرف الأقصر للتخلص من هذه المشكلة.

وأكد اللواء محمد يحيى لـ"اليوم السابع"، أن عدد سرقات الأغطية بمدينة الأقصر فقط تصل إلى ما يقرب من 40 غطاء شهرياً بحوالى 110 أغطية بالوعات صرف ومجارى ومياه خلال الـ3 شهور الماضية، وحوالى 500 غطاء خلال الأربع أعوام الماضية، وذلك يتطلب توريد أغطية مطابق الصرف الصحى وحتى تصل الينا وبالمواصفات المطلوبة الكثير من الوقت وقد يتعدى خمسة أشهر وذلك لظروف عملية التصنيع والمواصفات والكمية والخامات، وغالباً ما تتم هذه العمليات قبل صلاة الفجر أو بعدها وذلك من خلال الأفراد الذين يقومون بتجميع المخلفات والكراتين الفارغة عن طريق التروسيكلات وعربات الكارو.

فيما يقول وليد الإدفاوى مسئول إدارة التوعية بالشركة، أن المبادرات المجتمعية لاقت نجاح كبير بعد الاهتمام الإعلامى الضخم ونشر التقارير والصور والفيديوهات بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وهو ما ساعد فى اهتمام الأهالى بالأغطية التى أعادوها لإدارة مياه الأقصر، وذلك بعد إطلاق حملة كبرى مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية وأهالى المحافظة للوصول إليهم فى الشوارع التى توجد فيها كثافة للبالوعات المخصصة للمياه والصرف الصحى والمجارى، وتم فيها سرقة الأغطية بصورة دائمة، لمتابعة كاميرات المراقبة الخاصة بهم للمساهمة فى سرعة التوصل للمتهمين وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بصورة رادعة لجميع لصوص الأغطية.

وأضاف وليد الإدفاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السرقات خلال الأربعة سنوات الماضية تعدت الـ500 غطاء مما كبد الشركة أموال بملايين الجنيهات لتصنيع وعمل أغطية جديدة وبمواصفات التى تمت سرقتها، قائلاً: "نناشد شباب الأقصر المحترمون بالتحرك ومساعدة الشركة من أجل الحفاظ على حياة الجميع، وترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المواطنين التعاون بالحفاظ على حياتهم وأرواح أطفالهم بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركة ومع جهاز الشرطة فى الإبلاغ عن أى حالات سرقة أو تعدى على أغطية المطابق وغرف الصرف الصحى، ونرجو التعاون وإرسال الفيديوهات الخاصة بحالات سرقة أغطية المطابق للجهات الأمنية والإبلاغ الفورى عن هذه الحالات سواء للجهات الأمنية أو لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والإدارات التابعة لها بجميع أنحاء المحافظة".