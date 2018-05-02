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زراعة الوادى الجديد تعقد ندوة عن مطبقى المبيدات المعتمدين بمركز الخارجة

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:27 م
زراعة الوادى الجديد تعقد ندوة عن مطبقى المبيدات المعتمدين بمركز الخارجة جانب من الندوة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات دورة تدريبية عن مطبقى المبيدات المعتمدة بقاعة الإرشاد بالمديرية بحضور الدكتور مجد المرسى مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد .

 

حاضر فى الندوة الدكتور حسن شلبى مدير معهد وقاية النباتات وعضو لجنة المبيدات المهندس عفيفى محمد عفيفى رئيس قسم مكافحة الآفات بمنطقة الإسماعيلية وشرق القناة ، والدكتور صلاح محمود محمد جميل أستاذ وقاية النبات منسق المحافظة ، والدكتور منتصر فوزى عبد المنعم باحث أول أمراض النباتات منسق المحافظة .

 

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن الدورة التدريبية سوف تنتهى فعالياتها غدا والتى تستهدف تدريب عدد من الشباب على كيفية استخدام المبيدات بصورة آمنة وفقا للمقننات المحددة والموصى بها والتى حاضر فيها متخصصون فى وقاية النبات، كما تم طرح مجموعة أفكار كمشروعات للشباب من خلال توفير مواتير رش والعمل بها فى رش المزارع بطريقة آمنة وفقا للمعايير التى تم طرحها فى الدورة التدريبية.


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