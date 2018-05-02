رويترز: نتنياهو يزعم معاداة محمود عباس للسامية وإنكار المحرقة النازية

رويترز: نتنياهو يزعم معاداة محمود عباس للسامية وإنكار المحرقة النازيةالأربعاء، 02 مايو 2018 12:00 م
بنيامين نتنياهو ومحمود عباس
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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، يعادى السامية وينكر المحرقة النازية، وذلك بعدما قال "عباس"، فى خطاب، إن الاضطهاد التاريخى لليهود الأوروبيين ناجم عن سلوكهم.
وقال نتنياهو على "تويتر" "يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما"، وأضاف "أدعو المجتمع الدولى لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (عباس)، وكان الرئيس الفلسطينى، قال فى كلمته، إن "المسألة اليهودية التى كانت منتشرة فى أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك"، وأضاف "الدليل على ذلك كان هناك يهود فى الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود فى الوطن العربى منذ 1400 سنة لأنهم يهود".
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