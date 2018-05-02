رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماعا مع أعضاء لجنة المنشآت الجامعية







المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ، اجتماعا مع أعضاء لجنة المنشآت الجامعية بعضوية الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما حضر الاجتماع والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات الزراعة والهندسة والطب والتربية والحاسبات والمعلومات والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة ومدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية ورئيس قسم الهندسة المدنية ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومديرى عموم التخطيط والمتابعة والشئون القانونية والشئون المالية والشئون الهندسية.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر لجنة المنشآت الماضية ثم متابعة قرارات لجان المنشآت الجامعية السابقة ومتابعة ماتم تنفيذه بأعمال المصاعد على مستوى وحدات الجامعة وأعمال الحالة الإنشائية واستعراض مذكرة عميد كلية الطب بشأن تجديد مستشفى الطوارىء وتجهيز مكان لوحدة التدريب الطبى وتجهيز الدور الرابع بمستشفى الطوارىء ليكون أقسام طبية ومذكرة أخرى بشأن التسليم النهائى للمستشفى التخصصى.

كما تابعت اللجنة ماتم إنجازه بشأن المشاريع الجارى تنفيذها بمختلف المواقع.

