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خريجو طب المنوفية 98 يتبرعون بـ218 ألف جنيه لشراء أجهزة لمستشفى الجامعة

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:32 م
خريجو طب المنوفية 98 يتبرعون بـ218 ألف جنيه لشراء أجهزة لمستشفى الجامعة خـريجـى دفعــة عـــام 1998 بطب المنـوفـيــة


المنوفية - محمود شاكر
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تبرع خريجـو دفعـة عـام 1998 بكلية الطب جامعة المنوفية، بمبلـغ 218.000 جنيـه لشراء أجهزة لصالح العنايـة المـركـزة (أجهـزة التنفـس الصنـاعـى) بمستشفيـات جامعـة المنـوفـيـة بمناسبة مرور 20 سنة على تخرجهم من كلية طب المنوفية.

 

وقام الدكتـور أحـمـد جمـال الديـن عميـد الكليـة ورئيـس مجلس إدارة المستشفيـات الجامعيـة والدكتـورة نانسـى أسعـد وكيـل الكليـة لشئـون التعليـم والطـلاب، والدكتـور محمـود قـورة وكيـل الكليـة لشئـون التعليـم والطـلاب، والدكتـور علاء السيسـى رئيـس الإدارة المركزيـة للمستشفيـات الجامعـية باستقبال وفـد خريجـى الدفعـة ويضم كل مـن الدكتـور أحمـد صبـرى الجمـال أستـاذ مساعـد الجراحـة العـامة بالكليـة والدكتـور محـمـود الحبـشـى أستـاذ مساعـد الأمـراض الصدريـة بالكلـيـة والدكتـور أحمـد ضيـف الـمـدرس بمعهـد البحـوث الـوراثيـة بجامـعـة السـادات.

 

وشدد المشاركون على أن هذا التبرع صدقـة جاريـة علـى أرواح زملائهـم الراحليـن من خريجى الدفعة وهم الدكتور محمـد سميـح والدكتورة داليـا بكـرى والدكتورة منـى عبـد الرءوف، إلى جانب احتفـالهم بالعـيـد العشريـن للتخـرج وعرفانـاً ورداً للجمـيـل للمكـان الذيـن تعلمــوا وتتـدربـوا واكتسـبـوا فـيـه خبـراتهــم.

 

ومن جانبه توجه الدكتـور عميـد الكليـة بالشكـر والتقديـر لجميـع خريجـى دفعـة عـام 1998 علـى تبرعهـم وهـذه اللفـتـة الطيبـة سائـلاً الله عـز وجـل أن يجعـل هـذا العمـل الخالـص لوجـه الله تعالـى فـى ميـزان حسناتهـم وأن يكـون هـذا العمـل مثـل وقـدوة يحتـذى بـه جميـع خريجـى الكلـيـة بجميـع دفعاتهـا.


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