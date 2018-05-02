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الأربعاء، 02 مايو 2018 02:50 م
خالد صلاح
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تعليم المنيا تناقش تجديد شبكات الإنترنت بالمدارس

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:55 م
تعليم المنيا تناقش تجديد شبكات الإنترنت بالمدارس محمد عزب وكيل تعليم المنيا


المحافظات
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عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا لقاء خاص  برئاسة محمد عزب وكيل الوزارة ناقشت فيه الإجراءات التى يجيب اتخاذها حيال تطوير وتجديد شبكات الانترنت بالمدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، فى إطار خطة الوزارة لتطوير نظام الثانوية العامة الجديدة والذى يبدأ بالصف الأول الثانوى، مع بداية العام الدراسى  القادم  2018/ 2019 .

وقال الدكتور على عبد السلام، مدير عام التعليم العام بالمديرية خلال الاجتماع، انه قد تم تحديد مكان غرف الانترنت بداخل كل مدرسة ثانوى بناء على تخطيط وخبرات هيئة الأبنية التعليمية وطبقا للرسم الهندسى لكل المدارس.

وأكد عبد السلام أن مديرو المدارس الثانوية التابعة للإدارات التعليمية التسع بالمحافظة تسلمو صور الغرف المخصصة للشبكات لتجهيزها، مشيرا إلى أن المنيا هى اول محافظة تبدأ فى تطوير غرف شبكات الانترنت.

 

 


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