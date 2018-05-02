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ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:25 م
ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا


الغربية - أحمد زيادة
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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2018 برئاسة الدكتور مجدي عبد الرءوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من محمد عطية سعد ووليد محمد عويس بكلية الطب، وهيام دمرداش الغزالي بكلية التربية النوعية.

ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد السيد الهنداوي ومحمد فتحي شتا ومروة عوض إبراهيم وولاء محمد علوان وأحمد محمد توفيق بكلية الطب، وبدر محمد شلبي ومحمد إبراهيم سكران بكلية العلوم، وفاطمة السيد نوالي بكلية التمريض، وضحى محمود عبد الرحيم بكلية التربية، وعلاء الدين توفيق ضيف بكلية التجارة، ومحمد فهمي إمبابي ومحمد أحمد الشرقاوي بكلية الآداب، وهاجر علم الدين بسطويسي بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من عطية محمد مرق بكلية الآداب، ونهلة عبد النبي الكندوز وبسمة محمود داوود وزينب فريد بهجت وإسلام محمد جادو بكلية التمريض، ومروة أبو السعود سالم ووائل شبل عيسى وغادة أحمد جامع ومحمد عبد العزيز بسيوني بكلية الطب.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 35 درجة دكتوراه و45 درجة ماجستير، و13 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

 


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